مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أمس الأحد، مرتفعًا 55.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11137.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 264 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إسمنت أم القرى، ونادك، والتطويرية الغذائية، ومكة، وأنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو، والصناعة الكهربائية، ودلة الصحية، ورعاية، وبن داود الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.91% و2.22% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وجبل عمر، وسال، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) مرتفعًا 77.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23683.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.