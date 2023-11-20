غياب فينيسيوس جونيور.. تشكيل البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الأرجنتين، في قمة مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يلتقي المنتخبان في ملعب أرماندو بييريتي في ساو باولو، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يعلن فرناندو دينيز المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل عن تشكيله المتوقع لمواجهة الأرجنتين، والذي يشهد غياب فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد بعد الإصابة التي تعرض إليها خلال مشاركته في لقاء كولومبيا.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل البرازيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل، لودي.

خط الوسط: أندريه، جيماريش، مارتينلي.

خط الهجوم: رافينيا، رودريجو، جواو بيدرو.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 12 نقطة، بعد خوضه 5 مواجهات، بينما يأتي منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.