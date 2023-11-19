فرقة الإنشاد الديني تنير مسرح الجمهورية.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الأحد، حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، على مسرح الجمهورية.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية والأناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة منها: يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله، ويحن إلى أرض الحجاز لـ إسماعيل سكر، وماشى فى نور الله لـ حمدى رضا، والمسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى، ومدد يا نبى - حب الرسول لـ محمد الكحلاوى، ويا سيدى وإمامى لـ كمال الطويل، والتعطيرة النبوية لـ سيد موسى، وقول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى، ومولاى لـ بليغ حمدى، ويا منى عينى لـ أحمد عبد الله، ومحمد يا رسول الله لـ جمال سلامة، وإلهى مع أعظمك لـ رياض السنباطى، وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى، غناء أداء محمد عبد الحميد، ومحمد نشأت، ومحمد الجزار، وطه حسين، وائل سراج، ومحمد حسين، وإبراهيم فاروق وأمنية سمير.