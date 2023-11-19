تصفيات يورو 2024.. تعادل إسبانيا وجورجيا في الشوط الأول

تعادل منتخبا إسبانيا وجورجيا بهدف لكل منهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا، على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمباريات المجموعة الأولى من تصفيات بطولة أوروبا "يورو 2024".

تقدم منتخب إسبانيا بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق لي نورماندو، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيران توريس، ليضعها في مرمى الحارس جورجي ميكيلياني.

وتعادل منتخب جورجيا بهدف في الدقيقة 14، بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث سدد خفيشا كفاراتسيخليا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا.

وتعرض نجم برشلونة والمنتخب الإسباني جافي لإصابة قوية في الركبة، خرج على أثرها من الدقيقة 27، ليترك مكانه للاعب جوردي ألبا.

وسيطر منتخب إسبانيا على مجريات اللعب في الشوط الأول، وخلق العديد من الفرص، لكن لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، حيث تصدى الحارس جورجي ميكيلياني لعدد من التسديدات الخطيرة.

وجاء تعادل جورجيا في الشوط الأول بمثابة صدمة للمنتخب الإسباني، الذي يسعى إلى تعزيز صدارته للمجموعة، فيما يأمل منتخب جورجيا في تحقيق نتيجة إيجابية، وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جايا- إينيجو مارتينيز - لي نورماندو- داني كارفخال.

خط الوسط: فابيان رويز- رودري - جافي.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - فيران توريس.

يلتقي المنتخبان في الشوط الثاني بحثًا عن الفوز، حيث يسعى منتخب إسبانيا لتعزيز صدارته للمجموعة، فيما يأمل منتخب جورجيا في تحقيق نتيجة إيجابية.

