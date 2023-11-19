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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. البرتغال تتقدم على أيسلندا في الشوط الأول

البرتغال وأيسلندا
البرتغال وأيسلندا
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تقدم منتخب البرتغال على نظيره الأيسلندي، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وسجل برونو فيرنانديز هدف التقدم في الدقيقة 37 في المباراة المقامة على ملعب "خوسيه الفالادي" في مدينة لشبونة البرتغالية،

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جونزالو إيناسيو، روبين دياز، جواو ماريو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو بالينها، أوتافيو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

ويسعى رفاق رونالدو إلى قيادة البرتغال للفوز على أيسلندا وتحقيق العلامة الكاملة في التصفيات، حيث يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط عن سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

منتخب البرتغال برونو فيرنانديز تصفيات يورو 2024
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