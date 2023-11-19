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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان هاتفيًا الوضع في منطقة الشرق الأوسط

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد هاتفيا الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه جاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية "أن الاهتمام الرئيسي خلال الاتصال تركز على الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استمرار المواجهة المسلحة في قطاع غزة".

وشدد الجانبان على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إغاثة طارئة للسكان المدنيين.

وقالت الوزارة إن الوزيرين ناقشا أيضا جدول الاتصالات المقبلة والقضايا الراهنة الأخرى المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن الاتصال كان بمبادرة من الجانب الإيراني.

وزير الخارجية الروسي الإيراني منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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