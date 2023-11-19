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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. بلجيكا تكتسح أذربيجان بخماسية.. ولوكاكو يكتب اسمه بحروف من ذهب

بلجيكا وأذربيجان
بلجيكا وأذربيجان
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في ليلة من ليالي روميلو لوكاكو، اكتسح منتخب بلجيكا نظيره أذربيجان بنتيجة 5-0، في الجولة العاشرة من تصفيات بطولة أوروبا "يورو 2024".

وقاد لوكاكو منتخب بلاده إلى الفوز بتسجيله رباعية في الشوط الأول، بينما أضاف تروسارد الهدف الخامس في الشوط الثاني.

وبذلك، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، متفوقًا على النمسا صاحبة المركز الثاني بفارق نقطة.

وقدم لوكاكو أداءً تاريخيًا، حيث سجل أهدافه الأربعة في غضون 30 دقيقة فقط، ليصبح أول لاعب في تاريخ بلجيكا يسجل رباعية في مباراة واحدة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وبدأ لوكاكو التسجيل في الدقيقة 17، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26، والثالث في الدقيقة 30، والرابع في الدقيقة 37، وجاء هدف تروسارد في الدقيقة 89 ليؤكد فوز بلجيكا الساحق.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة النمسا في الجولة الأخيرة من التصفيات، حيث يتطلع إلى الفوز بالبطولة.

تصفيات يورو 2024 منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو
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