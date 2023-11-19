الطوارئ الروسية: متخصصون روس قاموا بإبطال مفعول أكثر من 4 آلاف جسم متفجر في دونباس

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إبطال مفعول أكثر من 4 آلاف جسم متفجر أو التخلص منها في دونباس من قبل متخصصين في مكافحة الألغام، والذين أنهوا مهمتهم اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنه "على مدى ما يقرب من 80 يوما من مهمتهم، قاموا بمسح 340 هكتارا ميكانيكيا و225 هكتارا يدويا. وتم رصد وتدمير أكثر من 4000 جسم متفجر"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

على صعيد آخر، أفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي للمجموعة القتالية المركزية الروسية، أن وحدات من المجموعة القتالية المركزية هزمت مجموعات هجومية من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قطاع تورسكي في اتجاه كراسني ليمان.

وتابع "أنه في اتجاه كراسني ليمان، في منطقة قطاع تورسكي، وبفضل تحركات وحدات المجموعة القتالية المركزية ونيران المدفعية، تم هزيمة المجموعات المهاجمة من الألوية الآلية 24 و47 و63 من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 200 عسكري ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة.