محافظ القليوبية يتابع جهود رفع وإزالة آثار الأمطار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية اليوم الأحد، للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت اليوم تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تمر بها المحافظة؛ حيث جرى المرور على حي غرب شبرا الخيمة وطوخ وبنها.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على عمليه شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة، حيث تفقد المحافظ (نفق الشهيد عبد الله الجندي وشعراوي ونفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ وقرية كفر أبو جمعة بقليوب ومنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

يشار إلى أنه جرى الدفع ب 75 معدة من شركة مياه الشرب بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة، وكان محافظ القليوبية قد أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

رفع مياه الأمطار

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