تعرف على ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

حقق منتخب مصر اليوم فوزًا غاليًا على حساب نظيره سيراليون، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، حيث سجل محمود تريزيجيه، هدفين لصالح الفراعنة، ليضمن المنتخب الوطني، الحصول على الثلاث نقاط.

ونستعرض ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون:-

1- مصر خاض مواَجهتين جمع (6 نقاط)

2- غينيا بيساو خاض مباراة وحيدة (نقطة)، وله مباراة مع جيبوتي.

3- بوركينا فاسو خاض مباراة وحيدة (نقطة)، وله مباراة مع إثيوبيا.

4- إثيوبيا خاض مباراة وحيدة (نقطة)، وله مباراة مع بوركينا فاسو.

5- سيراليون خاض مباراة وحيدة (نقطة)

6- جيبوتي خاض مباراة وحيدة (بدون نقاط)