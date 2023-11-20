نجوم الغناء المصري والعربي يدعمون فلسطين

الكينج وهاني شاكر وكاظم الساهر وعلي الحجار ولطيفة يصدرون أغاني جديدة لمساندة القضية

طرح 11 أغنية والفن الشعبي المصري يحي نضال الشعب الفلسطيني

منذ السابع من أكتوبر الماضي، (طوفان الأقصى) علي يد المقاومة الفلسطينية (حماس) ضد العدوان المحتل للأراضي الفلسطينية وبعد مرور ساعات قليلة أعلن جيش الاحتلال عن حربه علي قطاع غزة والضفة الغربية وتعرضت الأراضي الفلسطينية لحرب كبري من قوات الاحتلال الصهيوني، وفى ظل ما يتعرض له أهل فلسطين منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم أهل فلسطين، بطرق مختلفة فمنهم من قام بدعمهم من خلال صفحاتهم الرسمية وآخرون قاموا بتسجيل أغان للتعبير عن غضبهم تجاه هذه الاعتداءات.

حيث طرح نجوم الغناء في مصر والوطن العربي أغاني تعبر عن الاحداث الجارية والغضب العربي تجاه الاعتداءات.

الهوية عربي

حرص الفنان الكبير هاني شاكر على دعم القضية الفلسطينية وكان من أوائل المطربين الذي تفاعل بفنه مع الأزمة الحالية، وقدم أغنية أهداها لشهداء فلسطين تحمل عوان "الهوية عربي".

وتعاون هاني شاكر في "الهوية عربي" مع الشاعر أسامة حسن، والملحن مصطفى شكري، والموزع الموسيقي أحمد أمين، وجاءت كلمات الأغنية معبرة عن شعور كل عربي :

أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصى، رام الله يافا عكا، والقدس خليل وغزة، وفي حيفا ليا ذكرى، وفي نابلس ألف قصة.

يا فلسطيني

أصدر الفنان المصري محمد منير أغنية جديدة لدعم فلسطين، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واختار لها اسم "يا فلسطيني".

واختار منير كلمات قوية وجريئة لوصف معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقصف بشكل متواصل، ما يؤدي إلى استشهاد الآلاف، مع إصراره على الصمود ورفض ترك أرضه للمحتل.

وقد عبر محمد منير، عبر بيان خاص أصدره بالتزامن مع طرحه أغنية "يا فلسطيني"، عن اختياره هذا العمل الفني ليكون وسيلة الدعم الممكنة التي يمكن ان يقدمها للقضية الفلسطينية، في ظل الأحداث الحالية في غزة.

سابع سما

وطرح أيضا المطرب على الحجار أغنية بعنوان من فوق سابع سما دعما للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الفنان علي الحجار قدم على مدار مسيرته الفنية ما لا يقل عن 12 أغنية عن فلسطين، وخلال الأحداث الأخيرة تعاون مع الشاعر والملحن الشاب محمد ياسر في تقديم أغنية جديدة حملت عنوان "من فوق سابع سما".، حبت تعكس الأغنية اهتمام جيل الشباب بالقضية الفلسطينية، التي يزيد عمرها على 75 عاما، وتبدأ الأغنية بهذه الكلمات:

من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس

أغنية جديدة

تعاقد الفنان كاظم الساهر مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الذي تحدث في غزة.

حيث شارك كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من كواليس الأغنية.

وعلق: «في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء».

طغاة العالم

طرحت الفنانة لطيفة: "إلى طغاة العالم، وأعلنت عبر صفحتها أنها برغم أن مواقع كتيرة من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية وأعطونا تهديدا بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني".

واختتمت لطيفة حديثها: "قناعتي كبيرة إن إللي هيحرر فلسطين، رجال فلسطين الشرفاء ورجال الأمة الشرفاء، ربنا يحمينا ويرجع الناس لبيوتها، ويحمي هذا الشعب الرائع والمثالي، فهو مثال للصمود والشجاعة والقوة"

غصن الزيتون

الفنان أحمد سعد أيضا حرص على دعم أهالي فلسطين من خلال أغنية تعبر عن حاجتهم للسلام، وتحمل اسم "غصن الزيتون"، ويتعاون فيها مع الشاعر حسام طنطاوي، والملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو.

موطني

طرحت الفنانة هند عبد الحليم والفنان محمد جمال، أغنية جديدة بعنوان «موطني» وذلك لتدعيم القضية الفلسطينية، وما يحث لها بشكل يومي من مجازر على يد الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

وتعاونت هند عبد الحليم ومحمد جمال في أغنية موطني مع الشاعر الفلسطيني إبراهيم الطوقان، وألحان محمد فليفل وتوزيع مادي مهندس الصوت بيشوى مجدي.

أرض غزة

وبكلمات معبرة، طرح الفنان محمد عدوية أغنية جديدة تحمل عنوان "أرض غزة" بطريقة الفيديو كليب، وتقول كلماتها:

وقالوا عليكي يا أرض غزة، إن الشهادة عليكي لذ ، يشتاق لها الصابرين ، وكل نقطة دم نازلة، تغسل ضماير فينا ندلة

لأننا ساكتين

قاتلني

أغنية أحمد شيبة الجديدة تحمل عنوان “قاتلني وجاي تقولي شالوم” وطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

سمسم شهاب

قام سمسم بطرح أغنيته الجديدة "قسما بالله" دعما لفلسطين، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات عماد عبيد، لحن وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.

وكان سمسم أعلن عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قبل ثلاثة أسابيع تقريبا عن تنفيذ الأغنية، قائلا: "جمهوري الكريم لقد تم تنفيذ عمل فني بالتعاون مع العبقري عماد عبيد والمايسترو شريف حمدان، العمل مساندة لشعب فلسطين الحبيب أشقائنا وأهلنا، العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأني لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين

الحق

طرح عدوية شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة لدعم فلسطين تحمل عنوان «أبويا كان عنده حق»، والتي يقوم بغنائها «عدوية» نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، إذ تتناول الأحداث الحالية في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

حيث تقول كلمات أغنية «أبويا كان عنده حق»

أبويا كان عنده حق، هو وإسلام خليل.. ساعة ما قالوا زمان، أنا بكره إسرائيل… اللي حصل في غزة

كارثة ملهاش مثيل… وجريمة بترتكبها ، أمريكا وإسرائيل…كيان صهيوني محتل

غاوي الخراب والدم… إذا كنش حد يلمه، عمره ما بيتلم