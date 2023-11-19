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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دير العذراء مريم المحرق يعلن عن مواعيد جديدة لاستقبال زواره

ارشيف
ارشيف
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أعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بجبل قسقام عن غلق أبواب الدير أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس سواء الافراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد وأن يكون الدير مفتوحا أيام الجمعة، السبت والأحد من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السابعة مساء للزيارة ونوال البركة.
وجدير بالذكر  أن يبدأ صوم الميلاد يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2023 حتي يوم 7 يناير 2024
ويعتبر دير المحرق من أهم الأديرة المسيحية على أرض مصر والتي تباركت بزيارة العائلة المقدسة بها، حيث مكثت السيدة العذراء والسيد المسيح بتلك المنطقة، حتي سمي باسم دير السيدة العذراء بالمحرق واشتهر الدير أيضا بـ«المحرق»، لأنه كان متاخما لمنطقة تنمو فيها الحشائش والتى كان يتم التخلص منها عن طريق حرقها ولذا أطلق على المكان المحيط بالدير بالمحرق أو المنطقة المحروقة أو المحترقة، ومع مرور الوقت استقر لقب دير المحرق عليه

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