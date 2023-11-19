في اليوم العالمي للرجل.. تعرف على أهدافه وسبب اختياره

يحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 19شهر نوڤمبر باليوم العالمي للرجل،و هو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به في (القانون الدولي الإنساني).

و كانت البداية في عام 1999 في ترينيداد وتوباغو، ثم أصبح يحتفل به في أستراليا و‌الولايات المتحدة و‌كندا و‌روسيا و‌جامايكا و‌المجر و‌الهند و‌إيطاليا و‌نيوزيلندا و‌البرازيل و‌مولدوفا و‌هايتي و‌البرتغال و‌سنغافورة و‌مالطا و‌جنوب أفريقيا و‌غانا و‌تشيلي و‌كولومبيا و‌كوستاريكا و‌المجر و‌أيرلندا و‌بيرو و‌الصين و‌فيتنام و‌باكستان و‌غواتيمالا و‌الدانمارك و‌السويد و‌النرويج و‌غيانا و‌هولندا و‌جورجيا و‌الأرجنتين و‌المكسيك و‌ألمانيا و‌النمسا و‌إنجلترا و‌اسكتلندا ومصر و‌المملكة العربية السعودية و‌الإمارات العربية المتحدة و‌مملكة البحرين و‌دولة الكويت و‌دولة قطر و‌سلطنة عمان والعراق و تونس.

أهداف اليوم العالمي للرجل :

تعد أهداف اليوم هي على النحو الذي حددته اللجنة المنظمة هي معالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض وتعزيز المساواة بين الجنسين

.و من المعروف، على الصعيد العالمي ولأسباب مختلفة، أن الرجل هو الأكثر إقداما على الانتحار، خصوصا لمن هم دون سن 45 عاما، وفقا لمنظمة «كالم» الخيرية، والاسم اختصار لـ«الحملة ضد الحياة البائسة» أغينزت لايف ميزرابل). ففي بريطانيا، ينتحر 84 رجلا كل أسبوع، أي بمعدل 12 رجلا يومياً، وفقا لما جاء في صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية، وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط انتحار الرجال في بريطانيا يزيد بنحو ثلاثة أضعاف على متوسط انتحار النساء.

سبب اختيار هذا اليوم

يرجع سبب اخيار هذا اليوم للاحتفال باليوم العالمي للرجل لأنه يتصادف مع يوم ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينغ، الطبيب من ترينيداد وتوباغو، وهو الذي أعاد إطلاق هذا اليوم العالمي مجددا عام 1999.