مستشار إعلامي سعودي: العلاقات المصرية السعودية حجر الزاوية للمنطقة العربية

قال الدكتور خالد المأربي، المستشار الإعلامي السعودي، إن العلاقات المصرية السعودية على مر الزمان تاريخية واستراتيجية، وشهدت خلال الـ9 سنوات الماضية زخمًا كبيرًا؛ خصوصًا في مجالات التنسيق الكامل والتشاور الدائم بين الدولتين؛ بهدف مواجهة أزمات وتحديات واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي والخليجي.

وأضاف “المأربي”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرياض تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة، موضحًا أن مصر والسعودية يمثلان محور الاستقرار في المنطقة، والتواصل الثنائي بينهما يمثل ضرورة لا غنى عنها، من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة، وما يتطلبه ذلك من عمل عربي جاد ومكثف، وخاصة في ظل الظروف العصيبة التى يشهدها العالم أجمع.

وأوضح أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تاريخية ومتميزة وهناك روابط كثيرة بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرا إلى أن مصر والسعودية هما حجر الزاوية في العالم العربي بحكم الجوار الجغرافي ورابطة البحر الأحمر والرابطة التاريخية.

وأكد أن القيادة السياسية السعودية ستظل حريصة على أن تبذل كل جهودها من أجل تدعيم العلاقات العربية، من منطلق قناعتها الكاملة أن العمل العربي المشترك يمثل الحصن القوى للحفاظ على الأمن القومي العربي وعلى المصالح العربية وتحقيق التوازن وإعادة المنطقة العربية قوة لا يستهان بها، وذلك في ظل المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.