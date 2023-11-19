أسقف مغاغة يقوم برسامة كاهن جديد بالإيبارشية الأسبوع المقبل

يترأس الانبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة صلوات القداس الالهي يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر2023 بكاتدرائية مارجرجس بمطرانية مغاغة ويقوم خلال صلوات القداس الالهي برسامة الشماس الاكليريكي مينا صموئيل كاهنا بإيبارشية مغاغة والعدوة ويشارك في الصلاة مجمع كهنة الايبارشية وخورس الشمامسة.



وجدير بالذكر ان عمل الكهنوت له وظائف مختلفة في الكنيسة كوظيفة روحية تتمثل في خدمة الاسرار الكنيسة ووظيفة رعوية تتمثل في رعاية الشعب روحيا وأفتقادهم والصلاة لأجلهم و من ناحية أخري يقوم الكاهن بوظيفة إدارية تتمثل في إدارة شئون الكنيسة والسهر علي مصالحها وتدبير ماتحتاج اليه من لوازم و الاشراف علي العاملين بالكنيسة من سكرتارية وموظفين وعمال و أيضا له وظيفة إجتماعية تتمثل في مساعدة الاسر الفقيرة وتدبير إحتياجاتهم وحل المشاكل وإيجاد عمل للمحتاجين.

وأيضا سر الكهنوت هو سر مقدس يضع فيه الأسقف / المطران يده علي رأس الشخص المنتخب ويصلي من أجله ، فينسكب عليه الروح القدس ويمنحه الدرجة الكهنوتية المتقدم لها ويصبح له سلطان مباشرة الخدمات الكنسية بحسب رتبته .