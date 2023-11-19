السكة الحديد تقرر خفض سرعة القطارات علي بعض الخطوط لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، علي الإستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.



وتتقدم الهيئة بالإعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها وتؤكد علي أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.