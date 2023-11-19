الكويت والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الخطيرة في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم /الأحد/- إن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح شدد،خلال اللقاء الذي عقد بمناسبة زيارة باربرا ليف الرسمية إلى البلاد، على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا وزير الخارجية الكويتي إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتضافر الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير وإيجاد أنجح السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.