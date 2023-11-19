الجيش الروسي: اعتراض صاروخين وتدمير 31 طائرة أوكرانية بدون طيار

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين ودمرت 31 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة -في بيانها اليومي عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن الجيش الروسي نجح في استهداف مستودعات الذخيرة أوكرانية في منطقتي كيروفوجراد وكييف خلال اليوم الماضي، كما قام بتدمير منشأة لتخزين وقود الطائرات في مطار كاناتوفو في منطقة كيروفوجراد، وذلك ضمن هجمات متفرقة بالطائرات والصواريخ والمدفعية الروسية في 111 منطقة أوكرانية.

وفي كراسني ليمان، ذكر البيان أن القوات الروسية هزمت مجموعات هجومية من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة قطاع تورسكي في اتجاه كراسني ليمان، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 200 جندي ومركبتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة.

وفي خاركيف، أفاد البيان أن القوات الروسية وجهت ضربات نارية إلى 5 ألوية أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 70 جنديا أوكرانيا ومركبتين عسكريتين.

وفي خيرسون، أشار البيان إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه خيرسون خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مركبتين ومدفعين هاوتزر من طرازين مختلفين.

وفي اتجاه دونيتسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 240 جنديا بين قتيل وجريح، حيث صد الجيش الروسي 6 هجمات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير دبابة أوكرانية وعربة مشاة قتالية وعربتين عسكريتين ومدفع هاوتزر.

وفي جنوب دونيتسك، أفاد البيان القوات بأن الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 145 جنديًا حلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين، ونظام مدفعي ذاتي الدفع بولندي الصنع من طراز "كراب".

وفي اتجاه زابوريجيا، ذكر بيان الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قصف قوة بشرية من 4 ألوية أوكرانية بنيران الطيران والمدفعية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر واحد.