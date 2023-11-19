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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات الأحد بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد وذلك علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 14 حوالي 1807 جنيهات للبيع و 1813 جنيها للشراء و كيلو الذهب 3.1 مليون جنيه للبيع و3.11 مليون جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 21.7 ألف جنيه و 21.76 ألف جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2323 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 96.32 ألف جنيه للبيع و96.7 ألف جنيه للشراء وعيار 21 حوالي 2710 جنيهات للبيع و 2720 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3097 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء.

سعر عيار 21 الوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم أخبار مصر
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