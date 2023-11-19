ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم

ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات الأحد بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد وذلك علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 14 حوالي 1807 جنيهات للبيع و 1813 جنيها للشراء و كيلو الذهب 3.1 مليون جنيه للبيع و3.11 مليون جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 21.7 ألف جنيه و 21.76 ألف جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2323 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 96.32 ألف جنيه للبيع و96.7 ألف جنيه للشراء وعيار 21 حوالي 2710 جنيهات للبيع و 2720 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3097 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء.