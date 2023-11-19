ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: قانون التصالح إنجاز كبير.. ويحتاج جلسات توعية حول التطبيق

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل مختلف الإشكاليات التي تواجه المواطنين فى ملف البناء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وقال المندوه إن القانون يعد إنجازا كبيرا يتم على أرض مصر، داعيا لعقد جلسات توعية بشأن تطبيق القانون، لضمان التطبيق السليم له، والقضاء على أى معوقات قد تواجه التطبيق على أرض الواقع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات، وبما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.  

الدكتور حسام المندوه الحسيني مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء ملف البناء
ads