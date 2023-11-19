رئيس الغزل والنسيج: قطار التنمية في الجمهورية الجديدة لم يكن وليد اللحظة

احتشد اليوم الأحد الآلاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليبعثوا برسالة حب وتقدير وامتنان لما قدمه الرئيس لمصر والمصريين، وذلك بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بكفر الدوار، وذلك من إحدى أهم المدن الصناعية وأقدمها وأكبرها من حيث التعداد ومن يعملون بالصناعة، والتي تبعد 30 كيلومتراً شرق مدينة الإسكندرية وتخترقها ترعة المحمودية التي توصل مياه النيل إلى الإسكندرية.



وداخل القاعة وعلي جدرانها رفرفت أعلام مصر ورفعت صور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة له مع إذاعة الأغاني الوطنية.



يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي.



وقال أحمد الشرنوبي رئيس اللجنة النقابة للعاملين بشركة كفر الدوار، للغزل والنسيج، إننا نمر بمرحله حاسمة من عمر الوطن والتي تتطلب التكاتف والترابط لنتمم استحقاقنا الانتخابي يومي 10،11،12 ديسمبر المقبل، ولنبرهن للعالم أجمع مدي قوة وعظمة الشعب المصري ودعمه للدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي.



ووجه الشرنوبي خالص الشكر للنقابة العامة برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم علي تقديم كافة أوجه الدعم للجان النقابية، ودعي الشرنوبي جموع عمال الغزل والنسيج الذين يقدر عددهم إلى قرابة مليون و٢٠٠ ألف عامل وعاملة للنزول وانتخاب الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي الأب الروحي للشعب المصري جميعا .



فيما أكد أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة كفر الدوار للغزل والنسيج أن مصانع الغزل والنسيج التي دخلت ضمن خطة التطوير كثيره منها كفر الدوار والمحلة الكبرى وشبين الكوم وغيرها، مشيرا إلي أن مجمع البيضة يحتوي علي ٦ مصانع من أحدث المصانع علي مستوي العالم، وشركه الحليج الصناعي الأمر الذي سيعود علي الدولة دخلاً بالعملة الصعبة



ودعا بدر جموع الشعب المصري وخاصة عمال الغزل والنسيج الي النزول أيام ١٠؛١١؛١٢ لإتمام الاستحقاق، واحتشاد امام اللجان لتصل رساله للعالم أجمع أن الشعب المصري بكافة طوائفه خلف الدولة المصري متمثلة في الرئيس السيسي.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحاديين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية والذي انطلق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن وليد اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 والتي سجلت أعلى معدلات في التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحي شامل وعام مستهدفة في ذلك إحداث نهضة تنموية وصناعية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.



جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسيه جديده، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية وبناء جمهوريه جديده تليق بتطلعات وأحلام وآمال المصريين، وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد البشرية التي هي عنصر أساسي في بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبووأ ولأول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والنيابية.



وأوضح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن مشوار العطاء الذى بدئه الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات عزز من مكانة مصر وجعلها قبلة للاستثمارات مما زاد من فرص العمل وتراجعت معها نسبة البطالة الى ٧% . مشيرا الى أنه أمام كل التحديات الجسام اتجهت الدولة لتعزيز فكر مشروع ريادة الاعمال مقدمة كل المفردات والمعطيات لتمويله والذى معه تم تمكين المرأة والشباب وبعض ممن تخطوا سن الستين من ممارسة العمل الحر على مستوى كل الاعمال.



وأضاف إبراهيم أن برامج الحماية الاجتماعية المتكررة على المستوى العام والذى شمل كل الفئات بما فيهم ولأول مرة العمالة غير المنتظمة الى جانب مواجهة فقر العشوائيات تم باحترافية شديدة حيث وصل الحد الادنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه ليزداد 3 أضعاف منذ عام 2014، وخطة تطوير صناعه الغزل والنسيج لعودتها للريادة والمنافسة مره اخري مما يؤكد انحياز الرئيس للموظف والعامل وأصحاب الدخول المحدودة.

وأشار إبراهيم الي أن النقابة العامة عقدت مؤتمر في 31/12/2014 بمقر النقابة العامة، ودعينا كل المهتمين بصناعة الغزل والنسيج سواء وزارت معنية أو أصحاب أعمال أو قطاع عام أو قطاع خاص أو استثماري، ووضعنا "روشته" لإنقاذ الصناعة وعودتها للمنافسة، وهذه الورقة تم تسليمها لجميع الجهات المعنية التي عملت عليها، ويعد هذا أول مرة نقابة عمالية تدعو لمؤتمر لإنقاذ صناعة دائما النقابة مفهومها هو الانحياز للعمال لكن نحن انحيازنا للعاملين أتى من احتياجنا للتطوير صناعتنا لنعود بها مرة أخرى.



ووجه رئيس نقابة الغزل والنسيج رسالته الي إخوتي وزملائي العمال.. عانيتم كثيرا وظلمتم وظلمت صناعتكم، الان ستجنوا ثمار التطوير بما يتناسب معكم وما تستحقوا. وللشركات الان ظهر نعم شعاع الأمل وأصبح اليوم لدينا حلم يتحقق "قضى الأمر" وكما اقول دائما أبحرت السفينة وانطلق قطار التطوير ولا عوده للوراء مره اخري.

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