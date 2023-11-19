"إيجاس" تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي

نظمت الشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" اليوم الأحد، ندوة بعنوان " استخدام الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واثره على الامن القومى" وذلك بمقر الشركة و بحضور العاملين بالشركة والشركات التابعة وتهدف الندوة الى التعريف بخصائص تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك انترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والروبوتات وبيئات الخيال الافتراضي (الميتافيرس) والواقع المعزز.



وخلال الندوة ألقت الدكتورة غادة عامر عميد كليه الهندسة بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا الضوء على النمو الهائل والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي ، والتي استخدمت في العديد من القطاعات بما في ذلك مجال الصناعة والرعاية الصحية والاعلام الاتصالات وتأثير ذلك على المجالات السياسيه والاجتماعيه والامن القومى إلى جانب تزايد الاستخدام للبيانات الضخمة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ولفتت الدكتورة إلى أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية التي تحملها برامج وتطبيقات الميتافيرس ومعالجة الصور باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلا أنها تحمل في طياتها سلبيات وإشكاليات عدة تتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما أدركته الدولة المصرية التى كثفت جهودها لدعم عمليات التحول الرقمى واستخدامات الذكاء الاصناعى من خلال تنظيم تدريبات متخصصة فى هذا المجال فضلا عن سن تشريعات للحد من الاستخدام الخاطئ لهذه التطبيقات.