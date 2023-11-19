إجلاء 550 روسيا من قطاع غزة خلال أسبوع

أجلات وزارة الطوارئ الروسية خلال أسبوع واحد، 408 من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة ونقلهم عبر مصر إلى روسياوذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الاحد.

أعلن ذلك للصحفيين، مصدر في مقر العمليات الميدانية في الوزارة، وذكر أنه تم على مدار أسبوع تسيير أربع رحلات جوية خاصة لتنفيذ عمليات الإجلاء هذه.

ووفقا للمصدر، هبطت مساء الأحد، طائرة تابعة لوزارة الطوارئ في مطار دوموديدوفو، وعلى متنها المجموعة الرابعة من الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وقال المصدر: "بشكل إجمالي، تم نقل 408 أشخاص إلى موسكو منذ بداية العملية. وبشكل عام، عبر الحدود من غزة إلى مصر أكثر من 550 شخصا، منهم 230 طفلا".