اصطدام تريلا بواجهات المحلات.. العناية الألهية تنقذ العشرات من مواطنى "نقيطة" بالدقهلية

أنقذت العناية الإلهية العشرات من أهالى قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد عقب وقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بعدد من واجهات المحال التجارية والمطاعم والكافيهات أمام القرية على طريق سندوب أجا السريع مما تسبب في تحطمها دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح وذلك عقب انحرافها عن الطريق .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بإنحراف سيارة نقل "تريلا" واصطدامها بعدد من واجهات المحال التجارية والمطاعم والكافيهات على طريق سندوب أمام قرية نقيطة التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية ورجال المرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة انحرفت عن الطريق خلال سيرها مما أدى إلى اصطدامها بعدد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات مما تسبب في تحطمها واحداث خسائر ماديه جارى حصرها.

فيما أنقذت العناية الإلهية المواطنين حيث لم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى رفع اثار الحادث وحصر الخسائر والتلفيات وأمرت بالتحفظ على السيارة والسائق .

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