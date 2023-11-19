جبالي يطالب النواب بالهدوء خلال مناقشة "قانون التصالح"

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع الأعضاء بالجلسة العامة بالهدوء والاستماع للكلمات بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال: أرجو عدم الخروج عن مشروع القانون، وأنا وعدتكم بأن الجميع سيتحدث، ولازم صوتكم يوصل للمواطنين في دوائركم.

وكان رئيس مجلس النواب، تراجع عن قرار إغلاق باب المناقشة والتصويت من حيث المبدأ، بسبب اعتراض أعضاء المجلس لعدم الحصول على الكلمة.