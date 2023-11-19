أمطار خفيفة في السويس وانتظام حركة الملاحة البحرية 

تعرضت محافظة السويس لتأثير المنخفض الجوي البارد، وسقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة داخل المدينة، وعلى الطرق الصحراوية جنوب السويس والسخنة.

ولم تؤثر الأمطار في حركة السير سواء داخل المدينة أو على الطرق الإقليمية الرابطة بين السويس والمحافظات المجاورة، إذ لم تستمر الأمطار أكثر من 20 دقيقة شذرات خفيفة.

وانتظمت حركة الملاحة بموانئ السويس الأربعة بورتوفيق والزيتيات والأدبية والسخنة، ولم يتأثر تداول البضائع الصب والحاويات بالتقلبات الجوية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر بخليج السويس، دون تأثير على العائمات.

وأوضح مصدر ملاحي ان حركة العمل والشحن والتفريغ منتظمة بموانئ السويس، فضلا عن وصول ومغادرة السفن من الأرصفة إلى منطقة الغاطس.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، كما وجه بتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.