مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

كشفت مديرية أمن القليوبية، غموض مقتل شخص وإصابة 4 آخرين وصلوا لمستشفى الخانكة العام ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء، حيث جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، إخطارا من مديرية أمن القليوبية يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم.

بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين عدد 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر، وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلي وسلاح أبيض "مطواة".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفي والاستعلام عن حالة المصابين.