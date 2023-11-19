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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أونروا": نحتاج إلى 120 ألف لتر من الوقود يوميا في غزة

الأونروا
الأونروا
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كشفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمارا الرفاعي عن حجم احتياجات الوقود يوميًا داخل قطاع غزة، مؤكدة أنهم بحاجة إلى 120 ألف لتر من الوقود يوميًا لتحريك الشاحنات وضخ وتحلية المياه وتشغيل مولدات الكهرباء.

وذكرت الرفاعي - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - أن أونروا حصلت على كمية صغيرة جدا من الوقود حتى الآن، خاصة في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن انقطاع الوقود أدى إلى توقف ضخ الماء من 76 بئرا، إلى جانب توقف محطتي تحلية المياه التابعة للأونروا، فضلا عن توقف 15 مضخة للصرف الصحي، مؤكدة أن هذا الوضع يمثل خطرا شديدا على الصحة العامة والبيئة خاصة مع تدني شديد في كمية المياه المتاحة للشرب.

وأضافت أن " الوضع الإنساني كارثي، مع اكتظاظ لا يطاق في الملاجئ وبدء تفشي أمراض جلدية وهضمية بسبب عدم الحصول على الماء النظيف".

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