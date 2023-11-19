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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل واصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون فى مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس وتم ضبط طرفيها.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم ، وبالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص ، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته ) طرف ثانى (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد (3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل وإصابة 6 أشخاص مشاجرة عنيفة عين شمس
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