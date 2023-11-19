أمطار غزيرة بشمال سيناء ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

خيم اليوم الاحد على محافظة شمال سيناء طقس سيء وغير مستقر وشهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة قبيل ظهر اليوم وحتي الان علي جميع أرجاء المحافظة ونشاطا لحركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة وتزايد كثافة الغيوم في كل المراكز ودفع مجلس مدينة العريش بفرق العمل لتطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار وإزالة العوائق تحسبا لأية تداعيات.

وقال بيان مجلس مدينة العريش اليوم انه بناءا علي توجيهات محافظ شمال سيناء تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة العريش واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية وتجدر الاشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة عدم استقرار وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة.

وبتعليمات اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بتواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمجلس على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك اصدر تعليماته بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وتم التأكد من جهازية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

كما حذر رئيس مركز ومدينة العريش المواطنين عدم الجلوس فى أماكن مفتوحه عدم المشي تحت الأشجار ولوح الإعلانات قيادة السيارة بهدوء تام أثناء تساقط الأمطار الغزيره ونشاط الرياح القويه وننصح بعدم السفر الا للضرورة القسوي لسوء الطقس .

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وضع خطة لمواجهة آثار الأمطار والسيول المحتملة فى فصل الشتاء والاستعداد لها باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة استعدادا لمواجهتها وتلافيا لأخطارها المحتملة.

وشدد محافظ شمال سيناء على مراجعة خطة الطوارئ الخاصة بكل جهة على أن تكون الخطة تفصيلية ومتكاملة شاملة كل الأنشطة والإجراءات التنفيذية التى تقع فى حدود مسئوليتها وواجباتها فى مواجهة أخطار السيول وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات وتطوير الخطة وفقا للمتطلبات الجديدة، وموافاة إدارة الأزمات فى ديوان عام المحافظة بنسخة معتمدة منها، وأن تتولى كل الجهات المعنية مسئولية تنفيذ خططها والإشراف عليها ومتابعة أعمال التنفيذ، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من أخطار السيول، وإعداد وتجهيز غرف العمليات وتقديم تقارير فورية ودورية منتظمة لغرفة عمليات المحافظة أولا بأول.