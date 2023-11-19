تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات على أجرة تاكسي بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات علي أجرة تاكسي، لجلسة 18 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفع .

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.

تعود احداث الواقعة إلى 1 من فبراير 2023، عندما ورد بلاغا إلى قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار.

وفور البلاغ انتقلت وقتها قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث ووجود جثة ومصابين .

وبالمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى «محمود فتحي»، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي اجرت تحرياتها والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

اجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

أسرة الضحية تفاصيل إنهاء حياته حيث قال «أحمد فتحي» شقيق المجني عليه :«تدخل شقيقي لحل مشكلة بين سائق تاكسي وشاب كان برفقة شقيقه اختلافا على ثمن الأجرة، موضحا ان الشاب كان يريد دفع 10 جنيهات، اما السائق كان يريد 15 جنيها، ومن هنا نشب الخلاف بينهما ويكمل؛ تدخل شقيقي لحل المشكلة بينهم، وبالفعل استطاع حل المشكلة في أول يوم ولكن في اليوم التاني تحدث له احد الأشخاص خلال مكالمة هاتفية وبعد أن انتهت المكالمة ذهب شقيقي لهم وبمجرد وصوله بدء اطلاق النار، ليصاب بطلقة في قلبة لافظا انفاسه الاخيرة.