رغم هطول أمطار .. تداول 24 سفينة حاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة رغم هطول امطار غزيرة على محافظة دمياط بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22961 طن تشمل : 616 طن ملح و 9090 طن رمل و 7870 طن يوريا و 800 طن علف و 4585 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37585 طن تشمل : 9047 طن خردة و 6539 طن حديد و 5275 طن سكر و 500 طن فول صويا و 8524 طن قمح و 7700 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 446 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5120 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96002 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 391603 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2442 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4483 شاحنة .

شهدت محافظة دمياط ، اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.



وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط حيث شهدت المحافظة هطول امطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في بوغاز عزبة البرج في دمياط.