ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: المنخفض الجوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري

منخفض جوى يضرب البلاد
منخفض جوى يضرب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت هيئة الارصاد الجوية انه بدأ تأثير المنخفض الجوى على سواحلنا الشمالية الغربية مساء أمس ويستمر اليوم الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويعمل على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعديةعلى بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

واعلنت الأرصاد تأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط ( فلسطين-الأردن-سوريا-لبنان -شمال جمهورية مصر العربية) بمنخفض جوى متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا .

وتنتهى رحلته بتأثير قوى على فلسطين و بلاد الشام.

الارصاد المنخفض الجوي القاهرة