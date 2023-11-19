الأرصاد: المنخفض الجوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري

كشفت هيئة الارصاد الجوية انه بدأ تأثير المنخفض الجوى على سواحلنا الشمالية الغربية مساء أمس ويستمر اليوم الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويعمل على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعديةعلى بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

واعلنت الأرصاد تأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط ( فلسطين-الأردن-سوريا-لبنان -شمال جمهورية مصر العربية) بمنخفض جوى متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا .

وتنتهى رحلته بتأثير قوى على فلسطين و بلاد الشام.