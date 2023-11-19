الأهلي ينهى ترتيبات استقبال بعثة "ميدياما" الغاني قبل موقعة دوري الأبطال

ينهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي ترتيبات استقبال بعثة ميدياما الغاني لدى وصولها القاهرة، تمهيداً لمواجهة المارد الأحمر، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة الأولى لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.