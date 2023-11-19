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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. بورسعيد ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

سيارة سحب مياه الأمطار
سيارة سحب مياه الأمطار في بورسعيد
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رفعت محافظة بورسعيد، حالة الطوارئ، اليوم الأحد، لمواجهة موجة الطقس السيئ المتمثلة في سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة انتشار أطقم فنية من الأحياء للتعامل السريع مع آثر مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس غير المستقرة، فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار 24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس. 

وأكد محافظ بورسعيد أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، واستمرار جهود الأجهزة التنفيذية في رفع وسحب مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة، والمتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

ودفعت محافظة بورسعيد بعدد كبير من السيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار.

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