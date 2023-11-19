بالصور.. "نوة المكنسة" تضرب بورسعيد بأمطار غزيرة ورياح شديدة

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيء متمثلة في سقوط أمطار غزيرة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تجاوز الدرجتين ورياح شديدة تراوحت ما بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة.

ودفعت الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ بسيارات ومعدات شفط وكسح المياه إلى الشوارع لمواجهة أي تداعيات للأمطار، في الوقت الذي انتظم العمل بمرفق المعديات وكوبري النصر العائم لنقل آلاف المواطنين بين ضفتي قناة السويس "بورسعيد - بورفؤاد" رغم موجة الطقس السيء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2: 3) درجة مئوية، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح ما بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

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