ندى ثابت: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

طالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، جموع الشعب المصري، بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، للنهوض بالوطن، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المشاركة في العرس الديمقراطي واجب وطني، ويجعل صورة مصر مشرفة أمام العالم بأسره، كما أنه يدعم جهود الدولة لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

واستنكرت عضو مجلس النواب، دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، والتي أطلقتها بعض قوى الشر، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أنها لن تفلح، ولن يستجيب الشعب المصري العظيم لتلك الدعوات المغرضة والهدامة.

وأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، على ثقتها الكبيرة في الشعب المصري، الذي سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيتجاهل دعوات أهل الشر وقوى الظلام الذين يريدون هدم أمن واستقرار الدولة المصرية.