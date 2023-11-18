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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. ثنائي ليفربول يقود تشكيل هولندا أمام أيرلندا

منتخب هولندا
منتخب هولندا
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أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أيرلندا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف منتخب هولندا، اليوم السبت، نظيره الأيرلندي على ملعب يوهان كرويف أرينا، إذ تنطلق المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثنائي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو، أساسيان في تشكيل المنتخب الهولندي في مواجهة الليلة.

يحتل منتخب هولندا، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024 برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر فرنسا بـ18 نقطة، بينما يأتي منتخب أيرلندا في المركز الرابع بـ6 نقاط.

تشكيل منتخب هولندا

حراسة المرمى: فيربروجن 

خط الدفاع: دي فري - فيرجيل فان دايك - بليند 

خط الوسط: دومفريس - ريندرز - شوتن - هارتمان 

وفي الهجوم: تشافي سيمونز - فيجورست - كودي جاكبو.

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