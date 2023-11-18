حياة كريمة بالفيوم.. تنفيذ 95% من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد واحدة من أهم المبادرات على الأطلاق والتى تهدف إلى الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتضم عدة مشروعات فى مجال قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وكشف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" بأن مشروعات حياة كريمة في شبكات مياه الشرب شهدت تطورا كبيرا من إحلال وتدعيم وتجديد في قرى مركزي سويف الصديق وإطسا، حيث تم الأنتهاء من أعمال المد التدعيم والاحلال والتجديد لخطوط وشبكات مياه الشرب بالمركزين.

وأشار رئيس الشركة عن موقف الصرف الصحي لقرى حياة كريمة بأنه تم الأنتهاء من أعمال المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق حيث بلغت نسبة التنفيذ 95 % بعدد 16 قرية من أصل 17 قرية بالمركزين، لافتا بأنه تم تنفيذ عدد 54 الف وصلة منزلية مياه شرب وصرف صحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق بواقع عدد 22 الف وصلة بمركز يوسف الصديق، وعدد 32 الف وصلة بمركز إطسا، أما عن المرحلة الثانيه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة: تستهدف مركزى الفيوم وطاميه.

وأضاف"النجار" بأن هناك تطوير وتجديد بمحطات وخزانات مياه الشرب ضمن الخطة السنوية منها محطة مياه قحافة المطورة :- بطاقة انتاجية 43 الف م3 / يوم ، وتتكون من خزان أرضى- مبنى الشبه – مبنى عنبر الطلمبات – مبنى الكلور وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 48 %، ومحطة مياه العزب الجديدة – المرحلة الثالثه: بطاقة انتاجية 120 الف م3/ يوم ، وتتكون من خزان تلامس كلور – وحدة المعالجة – مبنى طلمبات المياه المرشحة – مبنى طلمبات المياه العكرة، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 45%، وخزان ورافع كحك :- سعة 7000م3، بلغت نسبة التنفيذ الكلية 92% ، وخزان يادم غالب: سعة 5000 م3، بلغت نسبة التنفيذ الكلية 87%، وخزان ورافع قصر الجبالى: نسبة التنفيذ بلغت 62% .

بقيمة 300 مليون يورو ...إعادة إعمار 57 قرية بالصرف الصحي من البنك الأوروبي

صرح المهندس محمد النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" عن مشروع توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD – البنك الاوروبى للاستثمارEIB – ومرفق الاستثمار NiF، والذي يخدم البرنامج عدد 57 قرية، وتبلغ قيمة المرحلة الاولى 300 مليون يورو وذلك اعتبارا من فبراير 2022 الى فبراير 2026.

ويهدف المشروع إلى ادخال خدمة الصرف الصحى إلى 940 الف مواطن ما يقرب المليون مواطن فى المناطق الريفية غير المخدومة، وتحسين الظروف الصحية والبيئية بالمحافظة والمساهمة فى تحسين نوعية المياه والحد من التلوث ببحيرة قارون، وزيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية بحيث ترتفع نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحى من 48 الى 86% .

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن مكونات المشروع هو انشاء عدد 54 محطة رفع ، واعادة تأهيل وتوسعة وانشاء لعدد 8 محطة معالجة، وإنشاء حوالى 145 كم خطوط طرد - 650 كم شبكات صرف صحى، وشراء عدد 28 سيارة كسح .

ولفت "النجار" إلى الموقف التنفيذى بالمشروع بأنه يضم البرنامج 20 مشروع ، تم طرح وترسية 14 مشروع وجارى ترسية 4 مشروعات ( عدد 2 محطة معالجة – عدد 2 شبكات )، وجارى اعداد وطرح عدد 2 عقد خاص بسيارات الكسح، ومراجعة التجهيزات واعتماد التصميمات بالمشروعات التالية: وهي انشاء شبكات ومحطات الصرف الصحى بالتجمعات القروية اللاهون – العدوة والذى يتكون من عدد 6 محطات رفع باجمالى طاقة تصميمية 11318 م3 / يوم وتنفيذ شبكات صرف صحى لخدمة قرى الست خديجة – منشأة كمال – ورثة خضر – عثمان عبد الحى – عبد النبى حسين – الياس باجمالى 17500 نسمة ، والتجمع القروى ابشواى والذى يتضمن عدد 5 محطات رفع وشبكات صرف صحى بقرى زيد – الحرجاوية – قصر بياض – سنرو البحرية لخدمة عدد 23564 نسمة، ووكذلك اعمال هدم وانشاء محطة معالجة أبشواى وتوسعة محطة معالجة ابو شنب .

وأشار إلى ان هناك عقود تم توقيعها والبدء فى الاعمال، وهي توقيع عقود التجمع القروى قصر رشوان أ ، ب ويتضمن انشاء عدد 12 محطة رفع وخطوط انحدار تبلغ 33 كم لخدمة حوالى 93 الف نسمة بعدد 17 قرية و10 توابع، وتوقيع عقد انشاء محطة معالجة زاوية الكرادسة بطاقة تصميمية 13200 م3/ يوم .

مد وتدعيم وإحلال وتجديد بخطوط وشبكات مياه الشرب داخل 42 قرية ومنطقة بالفيوم

وفي سياق متصل أشار رئيس الشركة بأن هناك مجهودات في ملف المد والتدعيم والاحلال والتجديد بخطوط وشبكات مياه الشرب لتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث تم تنفيذ اعمال والمد والتدعيم لشبكات مياه الشرب لتحسين ضغوط المياه بعدد من المناطق نهايات الشبكة وذات المنسوب المرتفع على مستوى المحافظة ومنها على سبيل المثال اعمال المد والتدعيم بخطوط مياه الشرب اقطار مختلفة باطوال تصل الى 20 كم بعزب وقرى مركز الفيوم منها، كفور النيل، وعزبة احمد الشاهد، عزبة طاهر، البسيونية ، زاوية الكرادسة، سنوفر، عزبة احمد شعبان، الصعيدى، بهنس، الشيمى، الشركة، تلات، دير العزب، شكيب ، سلطان، كما تم احلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة قحافة – منطقة الشيخ حسن – الحاكورة – منطقة علواية حسن فايد بالصوفى - أمام معهد الاورام – كيمان فارس غرب التعاونيات بمدينة الفيوم .

اما على مستوى مركز ومدينة سنورس فقد تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد ومد وتدعيم بقرى جرفس – الكعابى – منطقة ابو عيطة – خطوط الطريق السياحى ،عزبة الطاحون، الديبة، عبد العظيم، منطقة بيت العيلة، ترسا، السيليين، الشوبك، الرفيع، وليدة، مرسى زيدان، بيهمو ، عبد الهادى، محمود طنطاوى، ابو سعاد، جبريل رشوان، والتى كانت تعانى من ضعف ضغوط المياه او الأنقطاعات خلال فصل الصيف، وكما تتم اعمال احلال وتجديد رافع مياه الشرب باللاهون بتكلفة 8.5 مليون جنيه.



فيما أشار رئيس الشركة بأن هناك منظومة متكاملة للجودة لمتابعة مأمونية مياه الشرب: تقدم الشركة خدمة انتاج وتنقية ونقل مياه الشرب لأهالى محافظة الفيوم، ويتم ذلك وفقا للمعايير القياسية وتتم مراقبة جودة مياه الشرب على مدار اليوم بكافة مراحل الإنتاج بداية من مأخذ المحطة وحتى وصولها للمستهللك، وذلك من خلال منظومة الجودة بقطاع المعامل بالشركة والمعمل المرجعى بالشركة القابضة ومعامل وزارة الصحة .

لافتا بأنه يتم مراقبة جودة المياه من خلال 4 معامل بالمحطات الرئيسية بالاضافة الى المعمل المركزى الحاص على شهادة الايزو 17025، حيث تم رفع وتحليل ما يقرب من 33 ألف عينة شهريا من شبكات ومحطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، ويتم التنسيق مع مديرية الرى بالفيوم لضمات تأمين مأخذ المحطات بصفة مستمرة.

ففي قطاع المياه يتم تقسيم الشبكات إلى مناطق DMZ ومناطقs DMA، كاحد آليات تقليل الفاقد والسيطرة عليه من خلال حصر التسربات غير المرئية والتعامل معها ، اصلاح وإستبدال العدات المعطلة، وتم تقسيم الشبكات إلى مناطق متعددة المداخل والمخارج وتركيب منظومة قياس وهو ما يساعد فى مراقبة الشبكة والضغوط بصفة دائمة، ومستهدف تنفيذ عدد 4 مناطق DMZ.

مضيفا بأن تنفيذ خطة صيانة وقائية للمحابس والعدايات المائية واحلال وتجديد التالف منها، وتدعيم القطاع بالمعدات والالات المطلوبة لسرعة انجاز أعمال الصيانه، وإدارج مركزى الفيوم وطاميه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة – المرحلة الثانية، وحصول محطتى مياه قحافة والريان على شهادة الادارة الفنية المستدامة tsm، وجارى العمل على تأهيل محطة مياه العزب الجديدة.

ففي قطاع الصرف الصحى تعمل الشركة بصفة مستمرة على تطوير منظومة الصرف الصحى ورفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحى على مستوى المحافظة من خلال تطبيق احدث الانظمة وتدعيم القطاع بالمعدات والالات لتوفير صرف صحى أمن للمواطنين، وتبلغ نسبة خدمة الصرف الصحى حاليا 48 %، وعدد المشتركين 281 الف مشترك، ويبلغ عدد محطات المعالجة 27 محطة بينما عدد محطات الرفع الرئيسية والفرعية 115، وأطوال الشبكات 1333 كم .

فيما يتم تنفيذ خطة تطهير سنوية على مستوى المحافظة ، تتضمن خطط فرعية لكل مركز، تطهير المطابق –بيارات محطات الرفع – محطات المعالجة – نقاط التخلص النهائية لمحطات المعالجة، وأعمال التطهير تتم يدوىا وبإستخدام المعدات وهو ما يساهم فى تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.