حسام حسن: لم أظلم عمر كمال.. ومحمد هاني أفضل منه

أكد حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن محمد هاني يتفوق عليه دفاعيًا، بالإضافة الى أنه أصغر سنًا، ويحتاج للحصول على الثقة فقط.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر إحدى القنوات التلفزيونية: "لم أكن أرغب في الحديث عن عمر كمال، خاصة بعد تصريحاته عن أنه تعرض للظلم بسبب اعتمادي عليه في مركز الظهير الأيمن، ولكنه الآن لا يلعب سوى في هذا المركز بمنتخب مصر، فهل كانت رؤيتي خاطئة؟".

وتابع: "عمر كمال كان يلعب في مركز الجناح، ووضعته في مركز الظهير الأيمن لتحقيق أقصى استفادة منه، وهو ما حدث بالفعل".

وواصل: "محمد هاني يعاني من قلة الثقة، والجانب المعنوي يؤثر عليه بشكل كبير، ومهما كانت حالته جيدة، يشارك لاعب آخر بدلًا منه، وأعتقد أن محمد هاني إمكانياته تفوق عمر كمال عبدالواحد".

وأتم: "محمد هاني أفضل دفاعيًا من عمر كمال، ويمتلك القوة والسرعة وأصغر سنًا، والأهلي لا يحتاج عمر كمال".