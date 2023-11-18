هواوي تطلق ساعة HUAWEI WATCH GT 4 في السوق المصرية

أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة HUAWEI WATCH GT 4 في السوق المصرية. تتميز الساعة بتصميمها الفريد، الذي يجمع بين الفخامة والابتكار، إلى جانب ميزات فعّالة وعمر بطارية استثنائي يصل إلى 14 يومًا لإصدار 46 ملم و7 أيام لإصدار 41 ملم.

تتوفر HUAWEI WATCH GT 4 بتصميمين مختلفين، حيث يأتي إصدار 46 ملم بتصميم مثمن بارز وهيكل متين، بينما يأتي إصدار 41 ملم بتصميم قلادة أنيق. الإصدار 46 ملم يأتي بتصميم هندسي بارز ومظهر جذاب، في حين يتميز الإصدار 41 ملم بأناقة متوازنة وعرض رقيق.

تتمتع الساعة بأداء بطارية ممتاز، مع عمر يصل إلى 14 يومًا، مما يضمن الاعتماد على الساعة لفترة طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر. كما تدعم الشحن اللاسلكي وتتميز بإمكانيات الشحن العكسي.

تركز HUAWEI WATCH GT 4 على مراقبة الصحة، حيث تضم تقنية TruSeenTM 5.5+ لتحسين دقة قياس مؤشرات الصحة، بالإضافة إلى ميزة TruSleepTM 3.0 لمتابعة دورات النوم بدقة وتحسين فهم المستخدمين لنمط نومهم.

الساعة تدعم تطبيق Stay Fit الجديد، الذي يدير السعرات الحرارية، وتوفر ميزات تحفيزية للنشاط الرياضي. كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 100 وضع رياضي.

تتوفر HUAWEI WATCH GT 4 بأكثر من 25,000 وجه ساعة قابل للتخصيص، وتدعم التواصل مع الهواتف الذكية بنظامي iOS و Android.