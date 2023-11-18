قريبًا.. بيت الحكمة يصدر سلسلة لكي نفهم

تصدر قريبًا عن بيت الحكمة سلسلة "لكي نفهم"، والتي تضم في بدايتها إصدارات: مذكرات بن جوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، اعترافات جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان وقت نصر أكتوبر، مذكرات دايفد اليعازار رئيس أركان الكيان وقت نصر أكتوبر.

تضم هذه السلسلة ثلاث مذكرات لأهم ثلاث شخصيات أسهمت في تأسيس هذا الكيان الغاشم، لكي نعرف كيف يفكرون، وكيف يخططون، وكيف بدؤوا وإلى أين يذهبون. باختصار حينما يكون الآخر موضوعا للفهم لابد أن يتوجه الإدراك إلى سرديته لاستخلاص الصورة التي تواجهنا منه، فنضع استراتيجية التعامل معه على أسس وثيقة الصلة بمفاتيح شخصيته، هذه سلسلة تقصد المعرفة المستندة إلى مادة تظهر فيها المادة من خلال فعل القراءة، لكي نفهم، ونعي ونواجه بعلم وثقافة وفكر مستنير.