ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قريبًا.. بيت الحكمة يصدر سلسلة لكي نفهم

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تصدر قريبًا عن بيت الحكمة سلسلة "لكي نفهم"، والتي تضم في بدايتها إصدارات: مذكرات بن جوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، اعترافات جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان وقت نصر أكتوبر، مذكرات دايفد اليعازار رئيس أركان الكيان وقت نصر أكتوبر. 

تضم هذه السلسلة ثلاث مذكرات لأهم ثلاث شخصيات أسهمت في تأسيس هذا الكيان الغاشم، لكي نعرف كيف يفكرون، وكيف يخططون، وكيف بدؤوا وإلى أين يذهبون. باختصار حينما يكون الآخر موضوعا للفهم لابد أن يتوجه الإدراك إلى سرديته لاستخلاص الصورة التي تواجهنا منه، فنضع استراتيجية التعامل معه على أسس وثيقة الصلة بمفاتيح شخصيته، هذه سلسلة تقصد المعرفة المستندة إلى مادة تظهر فيها المادة من خلال فعل القراءة، لكي نفهم، ونعي ونواجه بعلم وثقافة وفكر مستنير.

سلسة لكي نفهم الكيان الصهيوني جولدا مائير مذكرات بون جوريون