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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: جهود مصر لتوجيه المساعدات لغزة "مثيرة للإعجاب" ونقدما دعما لوجستيًا إضافيًا لها

أورسولا فون ديرلاين
أورسولا فون ديرلاين
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وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، خلال تواجدها اليوم السبت في منطقة معبر رفح الحدودي، الجهود التي تبذلها مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة بأنها "مثيرة للإعجاب".
جاء ذلك في تدوينة لرئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور مصر حاليا عبر حسابها على منصة "اكس". 
وقالت أورسولا فون دير لاين "نتفق جميعا على ضرورة وصول المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة". 
وأضافت "نقدم دعمًا لوجستيًا إضافيًا لمصر، وندعم الجهود المبذولة لإيجاد طرق إضافية ".

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