مجلس القيادة الرئاسي اليمني يناقش مستجدات جهود السلام والأوضاع الاقتصادية والمعيشية

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، تطورات الأوضاع المحلية والاقليمية، وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف اطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت اشراف الامم المتحدة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعمه الكامل للمساعي السعودية من اجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية في البلاد.

كما ناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الوطني، والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الاساسية، والتداعيات المحتملة للتصعيد الاسرائيلي الغاشم في الاراضي الفلسطينية المحتلة على امن واستقرار المنطقة والسلم والامن الدوليين.

واقر الاجتماع عددا من المعالجات للتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز الاجراءات الحكومية لتحسين الموارد، والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.