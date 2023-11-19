الأنبا بموا يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس الصباح بالسويس

ترأس الأنبا بموا أسقف السويس، أمس السبت، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد مارجرجس الصباح بالسويس بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة.

ثم عقد اللقاء الدوري الربع سنوى بين الأنبا بموا والخدام والخادمات الذين يخدمون فى الاجتماعات النوعية.

وقام الأنبا بموا بالاستماع للخدام فى حوار مفتوح عن مختلف الخدمات بالاجتماعات النوعية كما أجاب على أسئلة الخدام والخادمات التي تدور حول الخدمة وأهم الاقتراحات التي تساعد في نمو الخدمة وأهم العقبات التي تواجه الخدام أثناء خدمتهم وكيفية حلها للوصول إلى الهدف الروحي من الخدمة.

واختتم، أمس، بتوزيع الكارنيهات الخاصة بالخدام بيد الأنبا بموا.