مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة فى الدقهلية

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات واسترواح هوائي بالصدر على إثر اصطدام سيارة به حال مروره بمنطقة الزعفران بنطاق أول المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي وضبط قائد السيارة الذي اقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

كان اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي، بوصول "أحمد شوقي حسن"،55 عاما، موظف بمصنع سماد طلخا ومقيم بمنطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة، مصابا بكسور بالضلوع واسترواح هوائي بالصدر وتوفي عقب وصوله"إدعاء حادث طريق".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وبسؤال شقيقه"حسن"، 54 عاما، فني اشعة بمستشفى جامعة المنصورة، قرر انه حال سير شقيقه بأحد شوارع وض الزعفران اصطدمت به السيارة رقم (د ل ب 5944) ملاي قيادة "خالد.م.ع"،46 عاما، محاسب ومقيم بمنطقة سامية الجمل بمدينة المنصورة مما أدى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته واتهم قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط قائد السيارة و بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين.

جرى التحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.