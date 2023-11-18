ضخ أكثر من 160 طن سكر بفروع المجمعات وتحرير عدد 583 مخالفة ومحضر بأسواق أسوان

كشف المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، بأنه تم ضخ كميات من السكر وصلت لأكثر من ١٦٠ طنا خلال الأسبوع الماضي من خلال فروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن حيث تم طرحه للمواطنين بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، لافتًا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونيه، علاوة على التجار والمتعاملين مع بورصة السلع، كما أنه جار ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشديد الرقابة التموينية لمجابهة الاحتكار وزيادة الأسعار، ومتابعة تنفيذ مبادرة دولة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق من خلال تكثيف المرور الميدانى للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمى، مع ضبط أى حالات للغش التجارى.

وأضاف خالد أبو القاسم بأن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين قامت أيضًا بضخ كميات من سلع المبادرة عن طريق فروعها، مؤكدًا أنه فى مجال الأنشطة الرقابية للمديرية فقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد ٣٨٧ مخالفة منها عدد ١٩١ بالمخابز البلدية شملت ٣٦ مخالفة نقص وزن، و٤٣ مخالفة مواصفات، و٢٨ مخالفة توقف، و١٩ مخالفة سجل، و٢٩ مخالفة تصرف، و٩ مخالفة مبيعات وهميه، و٢٧ مخالفات متنوعة أخرى، وأكمل أبو القاسم بأنه في مجال الأسواق تم تحرير عدد ١٩٦ محضر جنحة منها ٧٨ محضر عدم إعلان عن الأسعار،و ٣٩ محضر عدم حمل شهاده صحيه،و ٩ محاضر سلع منتهيه الصلاحيه،و ١٨ محضر إدارة منشأه بدون ترخيص،و ٤ محاضر مواد بتروليه،و ٨ محاضر تجميع دقيق بلدي،و ٢ محضر غش تجاري،و ٣٨ مخالفات متنوعة أخرى.

وأوضح، بأنه تم ضبط ٤ طن دقيق بلدي، و٨٤ كيلو سكر ناقص الوزن، وكميات كبيرة من الأسماك المملحه والأجبان المنتهية الصلاحية، فضلًا عن ٣٤٥٠ قاروصة سجائر سوبر وبوكس وكيلوباترا بأسعار احتكارية.

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