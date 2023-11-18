بيطرى البحيرة: علاج 53 ألفا و579 رأس ماشية.. صور

أكد أشرف محى الدين، مدير مديرية الطب البيطري في البحيرة، أن جهود القوافل البيطرية مستمرة في المناطق المحرومة علي مستوي المحافظة في إطار جهود المحافظة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

وقال محي الدين، أن عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين بلغ 7 قوافل، بإجمالي5251 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده ادكو - المحمودية - وادي النطرون، تم خلالها علاج 3675 طفيليات خارجية ، و 1300 طفيليات داخلية.

وتابع مدير المديرية، أن إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات بلغ 1514 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 311809 وكما تم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 14 قضية بإجمالي مضبوطات 620 كجم.

وأشار محي الدين، إلي إنه تم تحصين عدد 198 أبقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين عدد 23 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع إلى جانب تحصين 200 اغنام بلقاح جدرى الأغنام وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (1800 ) طائر وكما تم إصدار عدد (364) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، تم اختبار 1726 حيوان لمرض البروسيلا ، واختبار عدد 1460 حيوان لمرض السل البقري وتم تحصين 380 بلقاح عترة 19 و 509 أغنام بلقاح ريف 1، تم عمل 58 ندوة إرشادية متنوعة تضمنت 129 موضوع، وعدد 3 منشور إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري بالبحيرة وعدد 6 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، وتم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1647 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 515 رأس ماشية.

واختتم مدير المديرية، إنه تم علاج عدد 1132 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وكذا إجراء الفحص التناسلي لعدد 61 رأس ماشية ورعايتها تناسليا من خلال القوافل السكانية المجانية، وتم تلقيح 691 رأس ماشية من الأبقار و 237 رأس من الجاموس بإجمالي 928 رأس ماشية، حيث بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1470 رأس ماشية وأغنام.

