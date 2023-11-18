ندوة "صحتك تهمنا" بآداب عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب ندوة بعنوان صحتك تهمنا علي هامشها " المعرض الخيرى لملابس الطلاب " تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، د.غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميد كلية الآداب، محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف وتنظيم هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وبحضور أمل السيسي استاذ طب الأطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر سهام جبريل مدير لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمرأة.

أكدت حنان كامل عميدة الكلية على حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة، حيث بدأت حملة ال١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة علي مدار يومين في رحاب كلية الاداب من خلال افتتاح المعرض الخيري في اليوم الاول بالإضافة الي فعاليات ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" في اليوم الثاني علي التوالي بكلية الأداب جامعة عين شمس.

وأشارت لدور المرأة وانها نصف المجتمع ودورها كبير في التقدم والتطور، وان المرأة والرجل أركان اساسية ومكملة لبعضهم البعض في المجتمع، معربة عن مساندتها للعمل الخيري داخل المجتمع وخاصة جامعة عين شمس ومدي استفادة الطلاب بالخدمات المقدمه من قبل المعارض وحملات التوعية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة واوضحت هند الهلالي مدير وحدة دعم المراة ومناهضة العنف دور الوحدة في عمل حملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة والخبيثة كالاورام وكيفية اكتشاف المرض والحماية من خلال التعرف علي أنواع الطعام التي تقوي مناعه الجسم وتحمي من التعرض للسرطانات.

بالاضافة الي إبراز وتوضيح دور وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف من الاخصائيين والاستشاريين والطلاب المتطوعين من كليات الجامعة بعمل حملات توعية للطلاب الجدد عن ماهية الوحده والخدمات المقدمه، وتوضيح دور الوحدة في دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس للطلاب والطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، والتعرف علي الدورات التدريبية التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل او خارج الحرم الجامعي.

فيما أشارت ا.د امل السيسي استاذ طب الاطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر، الي وجود انواع جديدة من السرطانات المنتشرة في العالم ومنها الورم الحليمي البشري ويسبب في بعض الاحيان السرطانات والسنط الجلدي ويصيب الرجال والنساء ومن الممكن ان ينتقل هذا الفيروس عند طريق العدوي والتلامس الجلدي او استعمال الاغراض الخاصة بالاشخاص الاخرين وأستخدام الليزر دون تعقيم من شخص للاخر في المراكز المتخصصة، ينتشر في القاهرة بنسبة ١٠ % نتيجة نقص المناعة والضغط والسكر ونسبة دهون الجسم عالية والتدخين او أخذ ادوية سرطانية كميائية، كما يمكن إنتشار الورم بين الرجال بطرق مختلفة ويوجد في اماكن متعددة كالفم والبلعوم نتيجة التدخين والشرج والرقبة والسنط الجلدي، ويمكن القضاء علي المرض من خلال الكشف المبكر وأخذ التطعيمات.