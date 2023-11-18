برلماني: توجيهات السيسي بنقل حديثي الولادة من غزة للمستشفيات المصرية انتصار للإنسانية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية للتنسيق ونقل الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة للمستشفيات المصرية، بمثابة انتصارا للإنسانية في وقت يتخاذل المجتمع الدولي عنها، ويلتزم الصمت تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية المصرية تتعامل برشد وحكمة في التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتقديم وتسخير كافة الجهود لتقديم المساعدات والإغاثات الطبية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية الدولة المصرية واضحة وثابتة تشمل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن القيادة السياسية الرشيدة وضعت القضية الفلسطينية وهموم ومحن الاشقاء العرب، على رأس أولوياتها منذ عام 1948، وقدمت الدولة المصرية منذ ذلك الحين العديد من التضحيات الغير مسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الاشقاء في فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة باتخاذ جميع الإجراءات باسم الإنسانية للحفاظ على حياة النساء والرجال والشيوخ والأطفال بعد جرائم جيش الاحتلال التى لم ترحم حتى الأطفال الفلسطينيين من حديثى الولادة للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.